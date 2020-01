Hariany Almeida reúne famosos em festa luxuosa na Barra da Tijuca

Na noite da última quarta-feira (15), Hariany Almeira promoveu o evento “Verão da Hari”, em uma mansão na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A decoração da festa ficou a cargo de Georgina Bianka, profissional da área e apresentadora do “Fazendo a Festa”, do GNT .

A noite, além de Hariany , contou com a presença de famosos como as ex-BBB’s Isabella e Carol Peixinho, a ex-Panicat Nicole Bahls e entre outros nomes.

O evento foi realizado para comemorar o fato de Hariany ter alcançado a marca de mais de 6 milhões de seguidores no Instagram. A ex- BBB e ex- A Fazenda também aproveitou para anunciar que pretende se lançar como blogueira fashion. Confira fotos.