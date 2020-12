Hariany Almeida está tendo um caso com ex-namorada de Anitta

Reprodução/O Dia Hariany Almeida está conhecendo melhor Gui Araújo

A fila anda para a ex-BBB Hariany Almeida. Ela está conhecendo melhor o influenciador Gui Araújo, ex-namorado de Anitta e ex-participante do ‘De Férias com o Ex’. Na noite da última quarta-feira (2), os dois estiveram juntinhos em um hotel, em São Paulo. O romance entre Hari e Gui, no entanto, não é namoro. Pelo menos não por enquanto.