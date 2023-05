Hariany Almeida dá dicas infalíveis para um skincare barato e caseiro

Divulgação Hariany Almeida dá dicas de skincare caseiro

Muitas vezes, uma rotina de skincare acaba sendo cara e por isso, não entra no cotidiano de grande parte das pessoas, mas a ex-BBB e influencer Hariany Almeida revela dicas baratas e caseiras para o seu skincare.

“Para mim, o cuidado com o rosto é essencial, previne o envelhecimento, neutraliza a pele e tira as inflamações, alguns produtos acabam sendo caros então espero que essas dicas ajudem bastante” diz.

1ª dica: Arroz

Junte uma medida de arroz com duas medidas de água filtrada Reserve a mistura e deixe o arroz de molho por dois dias; Rale um pepino e esprema o suco em um recipiente; Misture o líquido do pepino com a água de arroz; Aplique o produto no rosto limpo com a ajuda de algodão.

Tome o cuidado de fazer as aplicações sempre durante a noite e lembre-se de lavar bem o rosto no dia seguinte antes de se expor ao sol.

2ª dica: Babosa

Deixe uma folha de babosa de molho em água por 40 minutos; Retire os espinhos e a casca da folha com cuidado para não desperdiçar o gel; Bata o gel da babosa no liquidificador e peneire; Misture 100ml do gel com uma colher de glicerina; Adicione um óleo vegetal de sua preferência; Aplique no rosto limpo com a ajuda de um algodão.

É importante deixar a folha na água para eliminar as toxinas da babosa e tornar o seu skincare mais eficiente.

3ª dica: Chá de camomila

Faça um chá de camomila e espere esfriar; Misture uma colher de aveia com três colheres do chá; Acrescente uma colher de argila verde; Misture até ficar homogêneo e aplique na pele limpa.

A argila é famosa por sua ação secativa que ajuda a controlar a oleosidade, já a camomila e a aveia têm efeitos calmante e anti-inflamatório.

Fonte: Mulher