Hans Donner finalmente deixa a casa de Valeria Valenssa

Após cerca de dois anos morando juntos, mesmo já estando separados, Valeria Valenssa e Hans Donner finalmente não dividem mais o mesmo teto. O ex-diretor da Globo deixou recentemente a casa onde morava com a apresentadora e os dois filhos do agora ex-casal.

Muita gente não sabe, mas a coluna descobriu que a separação de Valeria e Hans de fato aconteceu em 2017, mas, como eles continuaram morando juntos, o divórcio só veio à público no ano passado, quando Valéria chegou a falar publicamente sobre a separação.

“Eu e Hans tivemos um casamento de 27 anos maravilhoso, que me deram meus maiores presentes, que são meus filhos. Acabou por um desgaste natural do tempo. Hoje ele é um amigo e sempre vai ser importante para mim”, contou Valeria em entrevista

Valeria segue morando sozinha com os dois filhos, João Henrique, de 16 anos, e José Gabriel, de 15, na Lagoa, na Zona Sul do Rio. Atualmente solteira, ela apresenta um quadro no ‘Balanço Geral Rio’, da Record TV.

O designer alemão Hans Donner, famoso por criar vinhetas de novelas e programas da emissora, conheceu Valeria quando produziu a vinheta da ‘Globeleza’. A coluna entrou em contato com a assessoria de Valeria, que disse que não ia se pronunciar sobre o assunto.