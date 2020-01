Handebol do Egito é heptacampeão africano e Brasil vai a Pré-Olímpico

O Egito se sagrou heptacampeão do Campeonato Africano de Handebol Masculino na tarde deste domingo (26) ao derrotar a anfitriã Tunísia, por 27 a 22, na final disputada na cidade portuária de Ràdes. Além do título, o Egito conquistou vaga direta nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e abriu uma vaga para o Brasil disputar o Pré-Olímpico Mundial em abril.

O Brasil corria o risco de ficar fora da Olimpíada do Japão. Em agosto do ano passado, a seleção perdeu a chance de se classificar ao ser surpreendida pelo Chile na semifinal do Pan-Americano de Lima (Peru): perdeu por 32 a 29 para os chilenos e, pela primeira vez em sete edições do Pan, não se classificou para a final. A Argentina faturou o ouro no Pan de Lima e assegurou vaga direta em Tóquio, após derrotar o Chile na final. Vice-campeões, os chilenos também terão de brigar por vaga no Pré-Olímpico.

Quem também assegurou vaga em Tóquio 2020 neste domingo (26) foi a seleção da Espanha que bateu a Croácia por 22 a20, conquistando o título ainda inédito no Campeonato Eurpeu de Handebol Masculino.

Campeonato Centro-Sul Americano

Com vitória apertada, por 25 a 24, a Argentina derrotou o Brasil na final do Campeonato Sul-Centro Americano de Handebol, disputado na noite deste sábado (25),na cidade de Maringá, no Paraná. As duas equipes chegaram invictas à decisão do título. Com o triunfo, os hermanos, atuais campeões pan-americanos, conquistaram o título e, de quebra, asseguraram presença no Mundial do Egito em 2021.