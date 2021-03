Hana Khalil rebate críticas por não depilar a axila: “Me deixa ser linda”

Reprodução/Instagram Hana Khalil reclama de críticas por não depilar as axilas

Hana Khalil fez um desabafo no Instagram. A ex-participante do “BBB” e do “De Férias com o Ex” escreveu um texto rebatendo as críticas que recebe por não depilar as axilas . Ela disse não aguentar mais falar sobre esse assunto, mas questionou o fato das pessoas não fazerem as mesmas críticas ou falarem sobre higiene quando um homem posta fotos com pelos.

“Como e por que eu decido ou não depilar não devia ser interessante pra tu. É uma coisa tão chata isso, gente. Vamos fazer o que a gente quiser fazer? Eu não odeio pelos. Você sim? Tudo bem. Eu não tenho nada a ver com isso. As mulheres adultas têm pelos. Ele cresce, no caso, e eu particularmente amo, sim”, Hana escreveu.

A ex-BBB disse que gosta de pelos em alguns lugares do corpo e em outros não. Ela também falou que um dia pode decidir se depilar, mas que não quer mais ficar se justificando para “pessoas que a magoam nas redes sociais”. “Vamos nos acalmar que está tudo bem. Me deixa ser linda como eu acho, porque eu faço real o que eu quero”, Hana concluiu.