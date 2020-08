Hamilton vai largar na frente no GP da Bélgica

Magnus Sorocaba e Intelli Tempersul se enfrentam neste domingo (30), às 11h15 (de Brasília), pela Liga Nacional de Futsal (LNF). A partida, válida pelo Grupo A, terá transmissão da TV Brasil, ao vivo, e será disputada com portões fechados, em prevenção à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Apesar do mando sorocabano, a partida será em Votorantim (SP), município a seis quilômetros da casa do Magnus, já que a Arena Sorocaba recebe um hospital de campanha, por causa da pandemia. O ginásio Professor João Carlos de Camargo, que tem abrigado os treinos da equipe, será o palco do confronto.

O duelo é o segundo jogo da atual temporada com transmissão da TV Brasil. O primeiro foi a vitória do Atlântico, de Erechim (RS), sobre o Marreco, de Francisco Beltrão (PR), por 2 a 0, na abertura do Grupo B, no domingo passado (23).

Este será o segundo jogo do Magnus Sorocaba em um intervalo de três dias. A equipe estreou na edição 2020 da LNF na última sexta-feira (28), em São Paulo, superando o Corinthians por 7 a 4. Foi a volta às quadras do atual tricampeão mundial após mais de cinco meses. O time sorocabano, que manteve a maior parte do elenco de 2019 e o reforçou com jovens da base, não atuava desde março, quando venceu o River Plate (Argentina) em casa.

Nova casa

A partida coloca frente a frente dois campeões nacionais e que até já decidiram título (em 2014, quando o time de Sorocaba levou a taça da LNF pela primeira e única vez). Nas duas temporadas anteriores, o troféu ficou com a Intelli, que à ocasião era sediada em Orlândia (SP), cidade onde o clube foi fundado.

De 2017 para cá, a Intelli passou por São Sebastião do Paraíso (MG) e São Carlos (SP), até, em 2020, chegar a Dracena (SP), onde aderiu o complemento Tempersul por motivo de patrocínio. O jogo deste domingo, seu primeiro na edição da competição deste ano, marca a estreia oficial do time como representante do município, que fica a mais de 645 quilômetros de São Paulo.

A equipe de Dracena teve um susto na quarta-feira (26), quando quatro atletas testaram positivo para covid-19. A assessoria de imprensa do clube informou que, na quinta-feira (27), eles realizaram exames mais aprofundados e que só um deles teve a presença do vírus confirmada. Segundo a regra da LNF, um time só pode entrar em quadra se tiver, pelo menos, 10 jogadores disponíveis.

“O Magnus já está treinando há três semanas em quadra e nós, da Intelli Tempersul, só estamos há uma semana. Eles têm vantagem em relação a entrosamento e reconhecimento de quadra. Mas estamos bem confiantes para essa estreia, fazer um grande jogo e, consequentemente, sair com o resultado positivo”, afirma o pivô Vitinho.

Mais jogos da LNF

Também neste domingo, em Umuarama (PR), o time da casa recebe o Joaçaba. Os paranaenses retornam à LNF após quatro anos, após terem participado, ininterruptamente, de 2006 a 2016. Sua melhor campanha foi em 2009, quando alcançou o terceiro lugar. Já os catarinenses estrearam na sexta-feira, também no Paraná, contra o Campo Mourão. Em julho, em um dos primeiros jogos oficiais de futsal no Brasil em meio à pandemia, a equipe conquistou a Recopa Santa Catarina, superando o São Francisco do Sul.

Veja a classificação atualizada da Liga Nacional de Futsal.