Hamas se dispõe para um novo acordo para trégua com Israel

Reprodução: OMS Palestinos em corredor do Hospital Al-Shifa, o maior da Faixa Gaza

O grupo extremista Hamas afirmou que procura um novo acordo de trégua com as autoridades israelenses. Segundo a liderança do grupo, eles poderiam libertar mais reféns.

“Esperamos que Israel cumpra o acordo nos próximos dois dias, porque estamos buscando um novo acordo, além de mulheres e crianças, por meio do qual outras categorias que temos possam ser trocadas”, disse Al-Hayya, um dos líderes do Hamas para a rede de televisão Al Jazeera.

A trégua na Faixa de Gaza foi prorrogada por mais dois dias . A informação foi dada na segunda-feira (27), horas antes de terminar o acordo feito para o cessar-fogo de quatro dias que começou na sexta-feira (24). O acordo estendido ocorreu devido a uma mediação feita pela União Europeia, Catar e Estados Unidos .

“Foi alcançado um acordo com os irmãos no Qatar e no Egito para prolongar a trégua humanitária temporária por mais dois dias, com as mesmas condições da trégua anterior”, disse um membro do Hamas a Agência Reuters.

O Hamas se comprometeu a libertar cerca de 50 reféns. Por outro lado, Israel concordou em soltar 150 palestinos presos no país . Até esta terça-feira (28), o Hamas libertou 58 reféns, enquanto Israel soltou mais 33 palestinos hoje, completando os 150 prometidos.

Ainda, segundo a imprensa israelense, Hamas avisou que mais 10 reféns devem ser libertados ainda nesta terça-feira.

