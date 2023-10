Hamas: quem são os reféns identificados até o momento?

Reprodução/redes sociais Dentre os reféns, há idosos e crinaças

O governo de Israel informou que o grupo Hamas está mantendo ao menos 150 pessoas reféns na Faixa de Gaza, desde o ataque surpresa ocorrido no último sábado (7) . Eles prometeram matar os reféns, caso a região seja bombardeada por Israel sem aviso prévio. Os reféns estariam em “locais e túneis seguros” dentro de Gaza.

A BBC News confirmou alguns dos nomes dos sequestrados reféns. A lista conta com ao menos 12 crianças e 5 pessoas com mais de 60 anos.





Dror Or e família



Uma família de quatro pessoas foi vista por seus vizinhos sendo arrastados por soldados do Hamas para fora de sua casa, no kibutz de Be’eri. Dror Or e sua esposa Yonat, estava com o filho Noam, de 15 anos, e a caçula Alma, de 13 anos. A informação foi dada pelo sobrinho, Emmanuel Besorai, que está sem contato com os familiares desde o ocorrido.

Ditza Heiman

A senhora de 84 anos, que morava no kibutz Nir Oz, foi vista por um vizinho sendo arrastada por homens armados do Hamas. A informação foi dada pela sobrinha de Heiman. Ela é ex-assistente social, viúva, e havia se mudado do Reino Unido por meio do Kindertrasnport, um resgate organizado de crianças das áreas controladas pelos nazistas, no período da Segunda Guerra Mundial.

Jordan Roman-Gat

A cidadã germano-israelense havia sido capturada junto ao marido, Alon, e o filho de 3 anos, Gefen, no kibutz de Be’eri. Eles conseguiram escapar quando o carro parou por um breve momento. Entretanto, segundo a família de Jordan, a mulher de 36 anos acabou se separando dos demais. O irmão de Jordan disse à CNN que não tem notícias desde então dela, e que teme que ela tenha sido capturada novamente pelo grupo.

Yaffa Adar

Dentre as mais emblemáticas, está a idosa Yaffa Adar, de 85 anos , que foi sequestrada e teve um vídeo postado nas redes sociais com ela sendo levada de carro por integrantes do Hamas. A neta de Yaffa, Adva Adar, publicou em seu Facebook um apelo para que o governo israelense consiga resgatar a idosa. No post, a jovem explica que a avó havia mandado mensagens aos familiares dizendo que estava ocorrendo um tiroteio na região, e que os responsáveis eram os integrantes do Hamas. Após um tempo, Yaffa parou de responder as mensagens. A família só descobriu que a idosa estava sendo feita de refém pelos vídeos nas redes sociais. “Ninguém fala com a gente, não sabem dizer nada”.

Idosa israelense sendo sequestrada pelos terroristas do Hamas para a Faixa de Gaza. Muitas pessoas estão sendo sequestradas. pic.twitter.com/0ktDACwkt5 — Lucas Melo | Marketing e Gestão (@m_lusca) October 7, 2023

Hersh Goldberg-Polin

Com dupla nacionalidade, o israelense-americano de 23 anos foi visto sendo arrastado para um caminhão por soldados do Hamas. A informação foi dada pela sua família ao Los Angeles Times. Ele teria ficado gravemente ferido e inconsciente, sendo carregado para o veículo. Ele estava no festival Universo Paralelo quando foi raptado . O pai do jovem disse ao Jerusalem Post que ele estava comemorando a dispensa do serviço obrigatório israelense.

Shiri e família

A professora do jardim de infância, Shiri, foi fotografada sendo levada por soldados do Hamas junto a sua família. Acredita-se que ela tenha sido sequestrada no kibutz em que vivia no sul de Israel, junto ao marido Yarden, e os filhos Ariel, de 3 anos, e Kfir, de 9 meses. A BBC ainda informa que os pais de Shiri, Yossi e Margit Silberman, também foram levados.

Shoshan Haran e família

A fundadora da organização, Fair Planet, desapareceu junto ao marido, Avshal Haran, a filha, Adi Shoham, o genro, Tal Shoham, e os netos, Naveh e Yahel (8 e 3 anos, respectivamente). Eles foram sequestrados na casa em que viviam no kibutz de Bari, segundo informou a Fair Planet. Eles teriam perdido o contato com a doutora assim que os ataques do Hamas iniciaram. Entretanto, o celular de Avshal foi rastreado, e tinha como última localização a região de Gaza.

Carmella e família

A senhora de 80 anos foi feita de prisioneira no kibutz de Nir Oz, onde vivia com a sua família. Junto a ela estava Noya Dan, Ofer, Erez e Safar Kalderon — os três últimos sendo crianças. Nas redes, circula um vídeo de Erez sendo levado por soldados do Hamas para Gaza, diz o parente Ido Dan à BBC News.

Judith Tai Raanan e Natalie Raanan

Mãe e filha são originárias de Illinois, nos Estados Unidos, e estavam visitando alguns parentes no kibutz Nahal Oz. Segundo um vizinho à ABC7 de Chicago, foi possível ver ambas serem levadas por militares do Hamas para Gaza.

Pais de Sharone Lifschitz

A conceituada artista radicada em Londres teve os pais feito refém no kibutz de Nir Oz. Segundo a artista, o pai, que é fluente em árabe, passou parte da aposentadoria levando palestinos que precisavam de tratamentos médicos ao hospital.

Ada Sagi

A mulher de 74 anos está entre as suspeitas de ter sido sequestrada na sua residência no kibutz de Nir Oz. Segundo o filho Noam, os soldados israelenses encontraram manchas de sangue na casa de Sagi, mas não havia sinais dela. Além disso, o nome da senhora não estava entre os mortos ou feridos da comunidade.

Doron e suas filhas

A mulher foi sequestrada quando estava com parentes perto da fronteira com Gaza. O marido de Doron, Yoni, disse que viu um vídeo da esposa com as filhas — Raz e Aviv Asher, de 5 e 3 anos — sendo colocadas em um caminhão com mais reféns. O celular de Doron foi rastreado, sendo localizado em Gaza.

Shani Louk

A turista alemã estava no festival Universo Paralelo quando o ataque ocorreu. O grupo Hamas entrou na área do show e abriu fogo contra os participantes da rave. Eles fugiram para o deserto aterrorizados. Segundo a mãe de Shani, Ricarda, ela teria visto um vídeo da filha após ela ser levada para Gaza. A alemã estaria com um ferimento na cabeça e em estado crítico.

Noa Argamani

Nascida na China, mas com cidadania israelense, ela estava no festival quando foi sequestrada. A jovem de 25 anos foi registrada sendo levada na traseira de uma motocicleta de um soldado do Hamas, enquanto gritava: “Não me mate!”

Noa Argamani was one of those captured. She was captured while clinging to her boyfriend’s motorcycle. She pleaded for her boyfriend, Avi Nathan. Now Noa has been transferred into Gaza by Hamas. Footage shows her on a mat in Gaza drinking water . #IsraelUnderAttack https://t.co/b5wEQgG3i2 pic.twitter.com/NQKgmKHZmi — BoB Unknown👷™©®🇺🇲🇮🇳🚩 (@BoB_can_BUILD) October 8, 2023

Anucha Angkaew

A tailandesa trabalhava em uma fazenda de abacates há dois anos, foi reconhecida em um vídeo publicado pelo Hamas pela esposa, Wanida Maarsa, à BBC Thai.

Boonthom Phankhong e Nattawaree “Yo” Moonkan

O casal trabalhava em uma fábrica de embalagens de cogumelos próximos à Faixa de Gaza, quando houve o ataque do Hamas. Yo, de 35 anos, foi levada junto ao marido, Phankhong, de 45 anos, segundo informa a televisão tailandesa.

O-wat Suriyasri

O homem foi fotografado amarrado, com as mãos nas costas, enquanto os soldados do Hamas o olhavam. A informação foi dada pela TV tailandesa.

Manee Jirachat

Segundo uma entrevista feita pela TV tailandesa com o pai do jovem, ele viajou a Israel há quatro anos a trabalho, e havia sido capturado pelos soldados do Hamas junto a outros cinco trabalhadores.

Nomes confirmados pelo Ministério das Relações Exteriores da Tailândia

Natthaporn Onkaew, Komkrit Chombua, Parinya Taemklang, Pattanayuth Tonsokri, Kiattisak “Top” Patee e um Sr. Pongtorn (sem nome dado), foram os nomes confirmados pelo órgão. Segundo eles, 14 cidadão do país foram capturados pelo Hamas.

Fonte: Internacional