Hamas e Israel: negociações de reféns estão em ‘fase final’, diz Catar

Marwan Sawwaf/ Alef Multimedia/ Oxfam – 14/10/2023 Trégua em Gaza é negociada

As negociações pela libertação de reféns do Hamas na guerra contra Israel atingiram a fase final, segundo Majed Al-Ansari, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, país que media as negociações.

“Estamos no ponto mais próximo de chegar a um acordo”, disse ele nesta terça-feira (21), acrescentando que as negociações atingiram uma “fase crítica e final”.

O chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, também afirmou que as negociações entre o grupo e Israel estão próximas de chegar a um acordo de trégua.

Khalil al-Hayya, membro do gabinete político do Hamas, disse nesta terça que falta apenas a resposta israelense para que um acordo de trégua humanitária seja fechado na Faixa de Gaza.

Fonte: Internacional