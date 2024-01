Foto: Reprodução Hair stylists revelam cortes de cabelo que serão tendência em 2024

Para quem ama o mundo dos cuidados capilares, estar por dentro das tendências é essencial para fazer escolhas certeira ao longo do tempo. O ano de 2024 já começou e profissionais da área já apostam em alguns cortes de cabelo para bombarem nessa temporada. Ficou curioso? Vamos te explicar tudo.

Nos últimos anos, a década de 1990 reinou como a maior inspiração para os cortes de cabelo , basta pensar no corte tipo shaggy ou no bob reto, por exemplo. Mas especialistas na área apontam novos rumos para 2024, vamos entender mais sobre o assunto.

Hair stylists apontam que em 2024, o cenário deve mudar de rumo, caminhando para os visuais mais emblemáticos dos anos 1970! A aposta gira em looks como os cabelos superlongos e a franja estilo Jane Birkin.

1. Contour cut

O famoso corte contorno, é a tendência ideal para quem quer oferecer mais volume aos fios, mas sem mudanças radicais. Segundo Daniel Lacerda, hair stylist e fundador do salão Cab em São Paulo para o site vogue , “Ele ajuda a emoldurar o rosto!”. “A diferença para o corte em camadas tradicional é que o contour cut não envolve repicar todo o cabelo. Ele é repicado só na parte da frente, mas cria o mesmo visual com movimento”.

2. Clima ’70s

O visual único da atriz Farrah Fawcett é uma boa referência para definir o retorno da estética dos anos 1970. “É o momento de aposentar a ponta reta. Os formatos arredondados, o comprimento superlongo e as franjas tipo ‘cortina’, que não cobrem a testa, devem dominar os cortes de 2024”, destaca a beauty artist Laura La Laina para a vogue.

3. Gipsy braids

A hair stylist Sttefone, especialista em tranças, aposta no sucesso das gypsy braids em 2024. “Elas são parecidas com as box braids, mas tem uma espessura mais fina. O grande diferencial das gypsy braids é mais visível nas pontas, que normalmente são texturizadas ou cacheadas”, conta ela. “Na esteira da tendência da clean girl, a ideia de usar apenas cabelo sintético para fazer tranças vai sendo abandonada. O cabelo real garante um visual mais natural, com leveza e movimento”, completa.

4. French Bob

2023 foi o ano dos bobs, que não deve desaparecer em 2024. Para Daniel Lacerda, a versão que promete virar tendência é o french bob, com fios mais curtos, franja e pontas levemente repicadas na frente.

Agora que você já sabe as tendências de 2024, pode se inspirar em novos cortes e produções para potencializar sua beleza natural.

Fonte: Mulher