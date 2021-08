Reprodução: Alto Astral Hair Piercing: saiba como aderir aos anéis de cabelo

A quarentena aguçou o desejo de mudar completamente o visual. Com o comeback dos anos 1990 e 2000, uma das febres inspiradas no movimento punk que voltou para fazer (literalmente) a cabeça de quem ama o mundo da moda é o Hair Piercing , conhecido também como anéis de cabelo.

Para quem cansou das bandanas e tiaras à la Viih Tube, e quer usar diferentes acessórios, a nova tendência é perfeita para dar um ‘up’ no estilo. Desde prata até ouro, a escolha dos piercings nas madeixas são infinitas! Basta utilizar a criatividade e combinar as joias com o seu estilo.

Sendo assim, para quem quer se arriscar na nova tendência, confira alguns exemplos de hair piercing para você arrasar nos penteados:

Coque alto

Para deixar o penteado clássico mais ‘diferentão’, o ideal é investir nos anéis de cabelo. Os acessórios dão um charme extra para a produção e funcionam desde uma refeição informal com as amigas até à noite em um evento chique.

Box Braids

Quem usa box braids por toda a extensão das madeixas pode aderir à essas joias grossas. Se você quer optar por uma produção mais puxada para a era punk, se jogue nos acessórios coloridos, como aqueles com o clássico dadinho e o spike.

Tranças finas na franja

Duas tendências de uma vez? Pode sim, produção! As tranças fininhas na franja estão cada vez mais conquistando as internautas e combiná-las com o hair ring pode ser uma boa pedida para trazer leveza para o penteado sem passar completamente batido.

Tranças embutidas

Saudades de ir em um show, não é mesmo? As clássicas tranças embutidas exalam o estilo de festivais de música, como Coachella e Lollapalooza. Sendo assim, para dar um toque arrojado no penteado, você pode apostar no hair piercing.

Joias diferenciadas

Combinando os piercings em formato de conchinha com as unhas estilo kidcore , nem a Diarra Sylla, do Now United, ficou de fora da tendência. Se você está em busca de um estilo praiano, aposte nessa escolha!