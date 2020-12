Reprodução/Instagram Hailey e Justin Bieber comemoram Natal com ceia brasileira

Nada de peru para a ceia de Natal na casa de Hailey e Justin Bieber . Para comemorar o feriado, o casal optou por uma opção bem mais brasileira. A modelo gravou no Stories a mesa deles e como prato principal tinha feijoada com arroz e farofa de acompanhamento. De sobremesa, nada menos do que um bolo de brigadeiro feito pela própria irmã da esposa do cantor, Alaia Baldwin. “Um jantar de véspera de Natal brasileiro”, escreveu Hailey no Stories.

A modelo é filha de um brasileira, Kennya Deodato Baldwin. A mãe de Hailey é casada com o ator e produtor estadunidense Stephen Baldwin. Em outras ocasiões, a esposa de Justin Bieber já havia mostrado suas raízes brasileiras nas redes sociais, como quando escreveu em português no dia das mães.

os biebers comendo comida brasileira no natal, obrigada por tudo Hailey pic.twitter.com/tlm49NQOmX — ??ℎ (@habitualhaiIs) December 25, 2020

o jb e hailey comeram feijoada de natalKKKKKKKKKKKKK wtf pic.twitter.com/G6BWoFBvVl — zaratrusta (@zaratrusta17) December 25, 2020