Haddad questiona aprovação de Weintraub em concurso público: “Semianalfabeto”

O mais jovem deputado estadual da atual legislatura, Alexandre Xambinho (Rede), é o entrevistado desta segunda-feira (13) do programa Com a Palavra, da TV Assembleia, que vai ao ar às 12 horas, com reprise às 18 horas e às 22h15. Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e membro efetivo das comissões de Cooperativismo e de Finanças, Xambinho tem 31 anos e cumpre o seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa.

Alexandre Araújo Marçal nasceu em Vitória, mas mora desde criança no bairro Barcelona, na Serra, município mais populoso do Estado, onde começou sua trajetória política.

Técnico em Meio Ambiente e graduado em Administração pelo Centro Universitário do Espírito Santo (Unesc), Xambinho foi eleito em 2012 como o vereador mais jovem da Região Metropolitana, tendo sido reeleito em 2016 como segundo mais votado para o cargo.

Incentivado pelos movimentos eclesiais de base, associações comunitárias e movimento universitário, disputou pela primeira vez uma vaga na Assembleia Legislativa. Os eleitores da Serra representaram 85% do total de 12.095 votos.

Xambinho assumiu seu primeiro mandato na Casa com foco na geração de emprego e renda e mobilidade urbana. É autor do Projeto de Lei (PL) 70/2019, que institui o Programa Estadual de Estímulo ao Primeiro Emprego destinado a pessoas com idade entre 18 e 24 anos em situação involuntária de desemprego.

Sobre mobilidade urbana, o deputado destaca a necessidade de conclusão de obras como ciclovias e implantação do terminal aquaviário, ações que considera importante para melhorar a qualidade de vida da população.

O deputado também preside a Comissão Especial de Segurança Pública da Serra e é vice-presidente da Comissão Especial de Fiscalização da BR-101.