Haddad não confirma política para redução no preço do carro popular

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, desconversou na tarde desta segunda-feira (23) sobre a proposta de redução do preço dos carros populares para até R$ 60 mil . Ele afirmou, no entanto, que conversou com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e com secretários do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) sobre “incentivos à indústria”.

“Tratamos de reforma tributária e incentivo à Indústria. (Carros populares) Não era o tema da reunião. Fomos tratar do orçamento do ano que vem, de incentivo à indústria. Fomos reconhecer as ideias do MIDIC”, disse o ministro em conversa com jornalistas na Fazenda.

Especulou-se que a medida fosse anunciada na terça-feira (30), Dia da Indústria, mas o ministro negou que houvesse qualquer iniciativa deste tipo. Haddad disse que a proposta para o setor está sendo tocada pelo MDIC.

Alckmin e representantes da montadora se reuniram na semana passada para debater parâmetros dos incentivos para venda de “carros populares”, categoria de veículos com motor 1.0.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugeriu apoiar a proposta em críticas aos preços atuais durante pronunciamento no dia 4 de maio. Lula disse que “R$ 90 mil não é popular”.

Em conversas com empresários, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirma que o setor terá boas notícias no Dia da Indústria.

