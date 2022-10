Haddad diz que criará renda básica e aumentará salário mínimo em SP

Reprodução/Youtube Fernando Haddad participa de sabatina

Durante uma sabatina realizada por um pool de veículos de imprensa nesta sexta-feira, Fernando Haddad , candidato do PT nas eleições para o cargo de governador do estado de São Paulo, afirmou que vai criar uma renda básica para os cidadãos paulistas caso seja eleito.

A afirmação foi feita após a jornalista Beatriz Bulla, do Estadão, questioná-lo sobre as medidas que serão adotadas em relação à população de rua e que vivem em níveis próximos à miséria no estado.

“Eu fiz um pacto com o Dom Odilo, cardeal aqui de São Paulo , de que a primeira providência que nós vamos tomar é um pacto do governo do estado com os governos municipais em torno do combate à miséria”, afirmou o petista.

“E a renda básica de cidadania para a população abaixo da linha da pobreza é emergencial, inclusive porque há muitas famílias hoje em situação de rua”, completou.





Haddad ainda destacou que pretende aumentar o salário mínimo em São Paulo. O candidato destacou que achou um “equívoco” o fato do salário mínimo ter ficado congelado no estado ao longo de toda a pandemia de Covid-19.

“Nós vamos aumentar o salário mínimo paulista para R$ 1.580. Isso não é nenhum favor, isso é a reposição da inflação. Porque, aqui no estado de São Paulo, o salário mínimo ficou congelado durante a pandemia, um equívoco muito grande, e no plano federal não teve 1% de aumento acima da inflação”, disse o candidato.

Outra promessa feita pelo ex-prefeito da capital paulista é a de zerar o ICMS (Índice Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) de carnes e produtos da cesta básica.

Pesquisa Ipec

A pesquisa Ipec divulgada nesta terça-feira (11) , mostra que Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera com 46% das intenções de votos. O adversário, Fernando Haddad (PT), marcou 41% na corrida nas eleições pelo cargo de governador de São Paulo .

Os votos válidos relevados pela pesquisa mostram que o ex-ministro da Infraestrutura tem 53%, enquanto o ex-prefeito de SP tem 47%.

A pesquisa ainda mostrou que 84% dos eleitores afirmam que a decisão do seu voto é definitiva e 16% declaram que ainda podem mudar de candidato até o dia da eleição.

No primeiro turno do pleito eleitoral, o candidato Tarcísio de Freitas ficou à frente com 42,32% dos votos e Fernando Haddad, 35,70%.

