Hackers divulgam supostos dados de Michelle Bolsonaro em rede social

.

O Plenário aprovou, nesta quarta-feira (26), os requerimentos de urgência para o Projeto de Lei (PL) 807/2019, com medidas de proteção a vítimas e testemunhas em procedimentos policiais; e para o PL 229/2018, sobre apoio ao cão comunitário. Essas matérias terão o seu trâmite agilizado e vão receber parecer oral de comissões da Casa durante sessões plenárias. O deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) retirou o pedido de urgência para o PL 446/2020, que impede a apreensão de veículos em casos de inadimplência.

O PL 446/2020, de Enivaldo dos Anjos (PSD), proíbe no Espírito Santo a apreensão de automóveis por motivo de atraso ou não pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ou por falta de quitação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV). A matéria deve receber parecer das comissões de Justiça e Finanças antes de ser votada pelo Plenário.

O Projeto de Lei (PL) 807/2019, do deputado Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos), restringe a divulgação de dados pessoais de vítimas e de testemunhas que constem em inquéritos policiais e boletins de ocorrência, preservando esse acesso ao advogado, ao Ministério Público e autoridades judiciárias. Analisarão a proposta os colegiados de Justiça, Segurança, Saúde e Finanças.

Já o PL 229/2018, de Janete de Sá (PMN), estabelece medidas de proteção e cuidado do cão comunitário, animal que estabelece com a comunidade onde vive laços de dependência e de manutenção ainda que não possua responsável único e definido. O projeto conta com parecer favorável da Comissão de Justiça e será apreciado também pelos colegiados de Meio Ambiente e Finanças.

Votação

Na Ordem do Dia, fase da sessão em que são apresentadas e votadas propostas de lei, prossegue em urgência o Projeto de Lei (PL) 450/2020, que suspende a cobrança de parcelas de financiamento de veículos escolares enquanto as aulas estiverem suspensas. De autoria de Doutor Hércules (MDB), a matéria aguarda em plenário parecer oral do deputado Euclério Sampaio (DEM), relator do projeto na Comissão de Finanças. A proposta de prevê que as parcelas vencidas sejam pagas ao final do contrato e já conta com o aval da Comissão de Justiça. O deputado explica que a medida visa auxiliar quem atua no transporte escolar e foi prejudicado pela suspensão das aulas presenciais.

Ao vivo

A sessão virtual pode ser assistida na Grande Vitória pela TV Assembleia nos seguintes canais: 19.2 aberto e digital, 319.2 da GVT, 12 da NET, 23 da RCA e 519.2 da Sky. Também terá transmissão online pelo YouTube, Facebook e site da Casa.