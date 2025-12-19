Hackers acessam dados de site pornográfico e ameaçam divulgar usuários

Segundo informações internacionais, hackers ameaçam divulgar dados de histórico e localização de usuários do site Pornhub

O grupo de hackers Shiny Hunters afirmou, na terça-feira (16/12), ter roubado dados pertencentes a clientes premium do principal site de conteúdo adulto, o Pornhub, e ameaçou divulgá-los publicamente, expondo milhões de usuários.

Segundo o jornal britânico The Guardian, a quadrilha teria acessado mais de 200 milhões de registros de dados, incluindo endereços de e-mail de membros, atividades de busca e visualização e localizações.

O site acrescentou que o Pornhub, de propriedade canadense, recebeu uma exigência de extorsão do grupo Shiny Hunters relacionada ao ataque hacker. A agência de notícias Reuters também disse, na quarta-feira (17/12), ter conversado com um membro do Shiny Hunters em um chat on-line, que exigia um pagamento em bitcoin para impedir a publicação dos dados e apagá-los.

Em um comunicado publicado em seu site, o Pornhub alegou que seus usuários premium foram afetados por um ataque ao Mixpanel, empresa que fornecia serviços de análise de dados para a plataforma. O Pornhub salientou que um número “selecionado” de usuários foi afetado e que deixou de trabalhar com o Mixpanel em 2021, o que indica que os dados não são recentes.

Segundo o comunicado, os dados do Pornhub armazenados no Mixpanel foram acessados ​​pela última vez por “uma conta legítima de um funcionário da empresa controladora do Pornhub em 2023”. “Se esses dados estiverem em posse de terceiros não autorizados, não acreditamos que isso seja resultado de um incidente de segurança no Mixpanel.”

O Pornhub, que defende ter mais de 100 milhões de visitas diárias e 36 bilhões de visitas por ano, é um dos fornecedores de conteúdo sexual mais populares da internet, principalmente vídeos, muitos dos quais podem ser visualizados gratuitamente.

O ShinyHunters, por sua vez, é um grupo de hackers ligado a uma série de ataques cibernéticos e tentativas de extorsão de grande repercussão nos últimos meses, incluindo dados de clientes da Salesforce e de varejistas de luxo no Reino Unido.

