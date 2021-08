Hacker não afetou negociação de títulos do Tesouro Direto, diz governo

Geraldo Magela/Agência Senado Ministério da Economia

O Tesouro Nacional informou nesta segunda-feira que o ataque hacker sofrido pelo órgão não afetou a negociação de títulos da dívida pública e nem as negociações do Tesouro Direto (modalidade em que cidadãos compram títulos diretamente).

“A Secretaria do Tesouro Nacional e a B3, responsável pela operação do Tesouro Direto, comunicam que o ataque de ransomware sofrido na última sexta-feira contra a rede interna da Secretaria do Tesouro Nacional não afetou de forma alguma a plataforma do Tesouro Direto. As compras e vendas continuam podendo ser realizadas normalmente”, diz a nota.

O Tesouro esclareceu também que as negociações dos demais títulos não foram afetadas.

A rede interna da Secretaria do Tesouro Nacional sofreu um ataque hacker na noite desta sexta-feira. Em nota, a pasta disse que “as medidas de contenção foram imediatamente aplicadas e a Polícia Federal, acionada”, mas não detalhou o grau de dano provocado pela invasão ao sistema.

Segundo o órgão, trata-se de um ataque de ransomware. Nesse tipo de ação, invasores pedem algo, geralmente dinheiro, em troca de dados “sequestrados” de um computador.

Há um bloqueio para que o usuário invadido não consiga acessar parte de seus próprios arquivos enquanto não pagar o resgate. Isso é problemático principalmente quando não se tem um backup.