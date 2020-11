‘Há segurança sanitária para o voto’, diz vice-presidente do TSE, Edson Fachin

José Cruz/Arquivo/Agência Brasil Metade das candidaturas barradas conseguiu recurso

Para as eleições deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral barrou 2.400 candidaturas com base na Lei da Ficha Limpa até as 11h de 6ª feira (13). Destas, 1.229 (51%) conseguiram, através de recurso, permissão da Justiça Eleitoral para concorrer aos pleitos.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) divide os indeferimentos em duas categorias:os aptos com recurso, e os inaptos. No caso dos aptos, os votos são computados normalmente. No outro caso, caso os recursos não sejam aceitos, os votos serão anulados.

O número de candidaturas barradas foi este ano é menor do que o total de 2016: 1.703. O número de 2020, no entanto, ainda vai mudar à medida que os tribunais regionais eleitorais julguem os casos.

Os números foram extraídos do site de estatísticas eleitorais do TSE e consideram os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador nas eleições municipais de 2020.

Partidos com mais candidatos barrados



Sem considerar os candidatos que entraram com recursos, o Podemos lidera a lista com 0,27% de pleiteantes barrados. Em seguida, estão PL, PTB, Avante e PROS.