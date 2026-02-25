Há benefícios de não usar cueca? Urologista cita mitos e verdades

Mas, até o momento, não há dados robustos que comprovem que o uso ou não de cueca interfira diretamente na fertilidade.

O mais importante, segundo o especialista, é que os órgãos genitais estejam bem acomodados, em ambiente higiênico e sem causar desconforto. Mais importante do que usar ou não usar é garantir um ventilação, menos tecido sintético, nada apertado e boa higiene.

Uma alternativa equilibrada pode ser optar por cuecas mais folgadas, em vez de abandonar completamente o uso. Em ambientes quentes e úmidos, a troca da cueca ao longo do dia pode ser fundamental para evitar infecções.

O tipo de cueca importa para a saúde masculina? Segundo o urologista, sim, e muito. O algodão é o tecido mais recomendado por ser mais suave, reter menos calor e favorecer melhor ventilação. Já os tecidos sintéticos tendem a aumentar a temperatura escrotal e a umidade, criando um ambiente mais propício para infecções fúngicas.

Quanto ao modelo, cuecas apertadas nunca são benéficas. O ideal é que a peça tenha tamanho adequado, não cause desconforto e não retenha umidade excessiva.

Além disso, a anatomia individual conta: homens com escroto mais volumoso ou pendente podem ser mais propensos a atrito e dor, precisando de melhor sustentação.

Há também casos de homens que sofrem com dermatites provocadas por calor ou pelo tecido da roupa, que podem testar o uso de cuecas mais largas ou até ficar sem cueca, observando se há melhora no quadro.

Há riscos de não usar cueca? Por outro lado, não usar cueca também tem desvantagens. O escroto pode ficar mais pendente e ser comprimido entre as pernas, causando dor. Tecidos ásperos, como o jeans, podem irritar a pele genital. Roupas apertadas podem gerar desconforto e, se não forem lavadas com frequência, podem ser menos higiênicas do que a cueca, que normalmente é trocada diariamente.

No cotidiano e no trabalho, há alguns riscos:

Trauma pelo atrito direto com a roupa

Lesões acidentais com o zíper da calça

Retenção de umidade em roupas apertadas

Maior tração do escroto, podendo causar dor Em atividades físicas, a ausência de suporte pode aumentar o risco de desconforto e pequenos traumas, já que a cueca ajuda a reduzir a mobilidade excessiva dos genitais.

