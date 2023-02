Reprodução/Instagram Há 30 anos, Mulher na Vara celebra protagonismo feminino em Olinda

Celebrando 30 anos de existência em 2023, o ‘Bloco Mulher na Vara’ destaca o protagonismo feminino nas ladeiras de Olinda com mulheres se equilibrando na vara durante todo o percurso, enquanto são ovacionadas pelo público.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

Todos os anos, a primeira a subir em cima do pedaço de pau é Jodecilda Silva, conhecida como Dona Dá, uma das fundadoras do bloco. Mesmo aos 84 anos, ela faz questão de participar da brincadeira. Na sequência, uma fila de mulheres se prepara para fazer o mesmo.

A segunda foi do Mulher na Vara em Olinda. Que bloco maravilhoso! Festa linda, agitadíssima e é pura essência do que é Carnaval! pic.twitter.com/e0vlUOVwsK — Renato Barros (@renatorbarros) February 20, 2023

Tudo começou em 1992, quando um grupo de amigos curtia o Carnaval na cidade e uma das mulheres acabou machucando o pé. Para que ela não perdesse a folia, eles tiveram a ideia de improvisar uma vara com uma madeira de goiabeira e carregar a amiga pelas ruas.

A ideia fez o maior sucesso e deu origem ao bloco, que hoje atrai foliãs do Brasil inteiro dispostas a subir na vara sete metros enquanto são carregadas, uma de cada vez, pelo público.

Fonte: IG Mulher