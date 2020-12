Gymkhana 2020 traz Subaru de 874 cv em manobras radicais

Divulgação Subaru WRX STI recebeu preparação especial de fábrica para participar do vídeo Gymkhana 2020





Pela primeira vez sem Ken Block , o mais novo vídeo da franquia Gymkhana , em que carros são colocados em situações extremas de uso, traz o americano campeão de motocross e piloto de rali Travis Pastrana no comando de um Subaru WRX STI bastante modificado e equipado com um motor de 874 cv.





As impressionantes cenas foram gravadas em Annapolis, no estado americano de Maryland, que é a cidade natal de Travis Pastrana . Embora o vídeo comece lento, por volta de um minuto o expectador é surpreendido com o sedã japonês fazendo o salto de uma rampa. Rodando em ruas e estradas, o piloto passa a maior parte do vídeo colocando o Subaru para andar de lado (inclusive saltando rampas com o carro de lado).

A ação não termina nem com os créditos finais, com a participação das filhas de Pastrana (Addy, de 7 anos, e Bristol, de 5 anos) no comando de veículos e do garoto Conor Stitt, de 9 anos, fazendo o salto de uma rampa com uma bicicleta BMX.





A produção contou com a participação direta da Subaru , que preparou o WRX STI usado nas gravações. Além da preparação do motor 2.3 boxer de quatro cilindros com peças vindas dos carros de rali da marca e da suspensão reforçada de curso mais longo, o carro recebeu diversas peças de fibra de carbono na carroceria.

Essas modificações fizeram o Subaru WRX STI ficar cerca de 360 kg mais leve do que o carro de rua, pesando 1.190 kg. Outro destaque é a asa traseira com sistema de redução de arrasto acionado pelo piloto. Confira o vídeo a seguir: