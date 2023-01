Gwyneth Paltrow diz que filhos arruínam casamentos e causa polêmica

Instagram Chris Martin e Gwyneth Paltrow com os filhos

Gwyneth Paltrow disse que filhos podem tanto fazer quanto arruinar casamentos, e causou polêmica. A atriz tem dois filhos, Apple, de 18 anos, e Moses, de 16 , frutos de seu relacionamento com o ex-marido Chris Martin. Paltrow estava com Katy Perry em um episódio de seu podcast ‘Goop’, para falar sobre relacionamento.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

“É difícil em um relacionamento. Como se eu tivesse olhado para trás agora como o conjunto de dados de pais com filhos pequenos e isso simplesmente … arruína o relacionamento ”, disse. A cantora – que é mãe da pequena Daisy, de dois anos – concordou que a dinâmica muda depois de ter filhos. Mas, ela argumentou que, desde que os casais estejam na mesma página, eles podem superar esses anos difíceis.

“Acho que se as duas pessoas no relacionamento estiverem dispostas a fazer o trabalho, será muito mais fácil”, disse Perry. “Mas se uma pessoa pensa que não tem trabalho para fazer, será realmente desafiador.”

Apesar dos desafios de ser mãe, as duas concordaram que foi uma das partes mais gratificantes de suas vidas. “Nunca mais me senti sozinha depois que a tive [Apple] … e me sentia profundamente solitária em minha vida”, revelou Paltrow.

Parry concordou com a atriz e disse que “se sentia realmente perdida” e que tudo o que fazia “não era suficiente” até que ela experimentou o amor incondicional de uma criança.

Além de seus dois filhos, Paltrow é madrasta dos dois filhos de seu atual marido Brad Falchuk – Isabella, de 18 anos, e Brody, de 16. Hoje ela tem um ótimo relacionamento com os enteados, mas se arrepende de não ter feito algumas coisas antes.

Acompanhe também perfil geral do Portal iG no Telegram !

“Se alguém me pedisse um conselho sobre isso, eu diria desde o primeiro dia, apenas trate-o como seu filho”, disse Paltrow a Falchuk em um episódio anterior de seu podcast. “Eu só queria ter feito isso antes.”

Fonte: IG Mulher