GWM lança picape maior que Hilux para rivalizar com RAM 1500 e F-150

Reprodução/Sohu GWM Shanhai Cannon irá ganhar versão eletrificada no futuro

No último salão automotivo do ano de 2022, em Guangzhou, na China, a Great Wall Motors (GWM) revelou a nova picape grande, batizada de Shanhai Cannon , maior do que a Poer, que chegará ao Brasil no primeiro semestre de 2024.

A Cannon terá opções de motor a gasolina ou diesel, custando entre R$200.000 e R$234.000 e R$177.180 e R$192.704 , nas respectivas motorizações.

O motor a gasolina será um V6 Turbo 3.0 capaz de gerar 353 cv de potência e 50,9 kgfm de torque , aliado a um câmbio automático de 9 velocidades. A versão diesel terá um motor 2.4 turbo de 183 cv e 48,9 kgfm de torque. No futuro chegarão versões híbridas comuns e plug-in .

A picape é baseada na plataforma P71 da GWM, e é do tipo carroceria sobre chassi , e será a mais luxuosa das picapes da Great Wall , superando a Poer , que chegará ao Brasil no primeiro semestre de 2024, com produção nacional e motorização híbrida .

Enquanto a Poer irá concorrer com a Toyota Hilux , Mitsubishi L200 , Ford Ranger, Nissan Frontier e Chevrolet S10 e terá a motorização híbrida como principal novidade no segmento, a Shanhai Cannon irá competir com Ram 1500 Classic, Ford F-150 e Chevrolet Silverado de acordo com o porte.

Serão 5,4 metros de comprimento , 1,99m de largura e 1,9m de altura, com 3,35m de entre-eixos . A Cannon é 40 cm menor que 1500 Classic e 50 cv menor que a F-150. O entre-eixos também é menor que o das concorrentes.

Apesar de ser menor, a picape da Great Wall traz uma novidade em relação às concorrentes. São 3,3 toneladas de capacidade de reboque, mas conta com um sistema inovador de capota marítima .

Reprodução/Car News China Capota pode ser aberta de três formas, facilitando a retirada de objetos

Além da divisão no meio da tampa da caçamba, sistema já visto na Fiat Toro e na Ram 1500, e a capota tem três possibilidades de abertura , duas laterais, uma direcionada para cada lado do veículo e uma traseira.

O interior conta com materiais de alta qualidade , enquanto os bancos terão função de aquecimento , ventilação e até massagem . A picape ainda terá central multimídia de 14,6 polegadas e painel de instrumentos de 12.3”.

Reprodução/Sohu.com Interior segue tendência de modelos mais recentes da GWM e oferece bastante conforto

Itens de segurança também não faltarão na Shanhai Cannon , que contará com o sistema “ Coffee Pilot driving ” (modo de direção café, talvez uma referência ao fato de dar uma ligeira “folga” para o motorista), que adiciona diversos itens de assistência de condução , como monitoramento de fadiga , assistente de mudança de faixa, e sistema inteligente de entrada e saída de rampas .

O visual da Shanhai Cannon não é tão agressivo quanto o da Ram 1500 nas versões Classic ou Rebel, nem como a F-150 , e pode não trazer tanto apelo do público.

Para a GWM no Brasil deve ser mais interessante esperar a versão híbrida para ser a primeira do segmento a contar com a motorização, já que F-150 e Silverado estão partindo diretamente para a eletrificação total – mas vão começar por aqui com motores a gasolina.

Fonte: IG CARROS