GWM Brasil e Governo do Estado discutem novos projetos e fortalecem parceria logística e industrial

O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço receberam, na última quinta-feira (10), executivos da GWM Brasil para avançar em discussões sobre novos projetos e fortalecer a cooperação estratégica entre a empresa e o estado. Com foco em iniciativas de médio e longo prazo, a reunião abordou temas como mobilidade elétrica, atração de investimentos, exportações e infraestrutura logística.

O Espírito Santo foi destacado como uma peça-chave na estratégia da GWM no Brasil, não apenas pelo potencial para novas parcerias, mas também por já desempenhar um papel essencial nas operações atuais da empresa.

Participaram do encontro o secretário de Estado de Desenvolvimento, Sérgio Vidigal, e representando a GWM Brasil, estiverem presentes Andy Zhang, presidente da GWM Brasil & México; Diego Fernandes, COO da GWM Brasil; Ricardo Bastos, diretor de Assuntos Institucionais; e Way Chien, diretor financeiro da Companhia.

Atualmente, todos os veículos GWM importados da China chegam ao Brasil pelo Porto de Vitória, por meio da operação logística conduzida em parceria com a Comexport, uma das maiores tradings do País. A escolha do Espírito Santo para esse processo se deve à eficiência logística, à localização estratégica e à infraestrutura portuária de excelência oferecida pelo Estado.

“Nosso compromisso é com o desenvolvimento regional e a construção de uma operação sólida e sustentável no país. O Espírito Santo já é um parceiro estratégico em nossa logística atual e pode ganhar ainda mais relevância à medida que avançamos em direção à produção local e à exportação”, afirmou o presidente da GWM Brasil & México, Andy Zhang.

Durante o encontro, a empresa também apresentou os avanços da fábrica de Iracemápolis (SP), que entrará em operação nas próximas semanas. A unidade será o centro da produção nacional da marca, com foco em nacionalização e no desenvolvimento local da cadeia de fornecedores.

“A reunião com a GWM foi muito positiva, pois a empresa já opera pelo Espírito Santo na importação de seus veículos. Essa presença da companhia é muito importante para nós. Ficamos muito interessados no planejamento da empresa em realizar outros investimentos para agregar valor às atividades realizadas no Estado. Colocamos a nossa equipe totalmente à disposição e montamos um grupo de trabalho para analisar os possíveis novos investimentos da empresa. Os incentivos fiscais, a organização do Estado e a credibilidade que conquistamos são fundamentais para atrair novos empreendedores para o nosso Estado e mais oportunidades para os capixabas”, explicou o governador Renato Casagrande.

A infraestrutura logística do Espírito Santo foi amplamente discutida durante a reunião, sendo considerada uma aliada estratégica tanto para o abastecimento atual quanto para os planos futuros de exportação.

“Essa aproximação reforça o compromisso que temos em criar oportunidades e desenvolver o Espírito Santo. A atração de boas empresas é estratégica e promissora. Estivemos com os executivos da GWM na China, em São Paulo e aqui em nosso Estado. Temos um Estado organizado, com segurança jurídica, com capacidade real de investimento e com incentivos interessantes para estimular os empreendedores. Vamos trabalhar para a empresa ampliar operações e presença em terras capixabas e isso, sem dúvida alguma, vai se traduzir em mais e melhores oportunidades de empregos e renda à nossa gente. Isso que é trabalho de governo”, declarou o vice-governador, Ricardo Ferraço.

(Com informações da GWM Brasil)

