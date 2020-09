Gutto Soares comemora sucesso de live com apresentação de Carla Prata

Reprodução Carla Prata e Gutto Soares





Carla Prata e Gutto Soares dividiram a cena em mais uma transmissão on-line solidária. O encontro entre a ex-participante de “A Fazenda 8”, da RecordTV, que hoje está à frente do “RedeTV! Plus — Festival de Prêmios”, da RedeTV!, e o dono dos hits “Coração no 150” (feat com MC Mirella e Dynho Alves) e “Gabriela”, que já ocupa o segundo lugar entre as faixas mais executadas em Joinville (SC), aconteceu em Bituruna, no Paraná. Enquanto alternava sucessos de seu repertório e sertanejos gravados por vários cantores, ele atingiu outro patamar e fez a apresentação mais assistida, animando os fãs confinados. Não à toa, agradeceu via Instagram: “Obrigado a todos que acompanharam. Entramos e batemos o pico de público. Valeu, meus amores”.

Após o término, enquanto seguia para Curitiba, Gutto conversou rapidamente com o iG Gente e revelou que, desde pequeno, sabia da sua verdadeira vocação para os palcos, deixando escapar uma pontinha de ansiedade para o lançamento de seu DVD, gravado em Goiânia, no ano passado. “Não vejo a hora de tudo isso passar”, destacou o mineiro. Porém, quando foi questionado sobre se sentir lisonjeado com o reconhecimento de seu trabalho, ficou por alguns segundos ali, em silêncio, antes de responder: “Sim, mas ainda há muito a ser feito”. Já sobre o período de pandemia, analisou: “Devagar, as coisas vão voltando! E estamos voltando com tudo”. Por falar nisso, ele gravou uma participação especial no “Topzera”, de Emilly Araújo, na RedeTV!.