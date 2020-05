Guttavo Lima, Anavitória e mais: Confira as lives da semana

Geisy Arruda resolveu provocar seus seguidores com um vídeo sensual . Usando uma roupa íntima vermelha, a influenciadora digital colocou óculos e fingiu que estava fazendo anotações em um papel enquanto fazia caras e bocas para a câmera. Na legenda, ela brincou: “Tirando notas…”.

Geisy Arruda posta vídeo "fazendo anotações"





Os seguidores de Geisy Arruda ficaram animados com o vídeo que ela postou. “Meu sonho”, escreveu uma pessoa. “Professorinha”, brincou outra. “Que isso, gata”, comentou mais uma. “Só provoca”, ressaltou outra.

Vale lembrar que Geisy Arruda também é escritora e lançou no fim do ano passado um livro chamado “O Prazer da Vingança”, com vários contos eróticos que envolvem fetiches como o sadomasoquismo.