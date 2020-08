Gusttavo Lima relembra experiência com maconha: “Pior dia da minha vida”

Gusttavo Lima recordou a primeira e última vez em que fumou maconha. Na live para o YouTube do último domingo (2), o sertanejo contou da vez em que esteve em Amsterdã, capital da Holanda, em 2011 para realizar um show. Em seu tempo livre pela cidade, o cantor, que recentemente se envolveu em um acidente de carro , visitou um dos famosos cafés da cidade, conhecidos por venderem maconha legalmente.

Reprodução/Instagram Gusttavo Lima conta da primeira vez que fumou maconha

O embaixador, como é conhecido Gusttavo Lima, estava acompanhado de seu irmão, Luciano, e o encontrou em um dos cafés. “No dia do show fomos dar uma volta naqueles cafés, só que a maconha é a pura, não tem mistura. Cheguei na mesa, meu irmão estava com o olho vermelho, pensei: ‘os caras estão doidos’. Eu dei um tapa naquele trem, esperei uns minutos e eu não senti nada. Aí dei uns cinco tragos, caprichado. Passou uns cinco minutos, senti que a cadeira deu uma flutuada. Pensa numa moleza, numa larica? Foi o pior dia da minha vida”, o cantor relembrou.

Ele disse que ficou muito mal com o efeito da maconha e teve dificuldade em fazer o show, já que ainda estava sentindo o efeito da cannabis. O artista falou que passou no hotel para tomar um banho antes de se apresentar, mas nem isso era capaz de fazer. “Encostei na cama, eu fiquei ruim. Minha cabeça a mil. Eu lembro que antes do show comi mais de 170 coxinhas no camarim”, falou.

“Não sei o que as pessoas acham bom em fumar maconha. Me deu uma depressão tão grande. Foi uma vez na minha vida para nunca mais”, Gusttavo Lima concluiu.