Gusttavo Lima reage ao descobrir que pais usam seu nome para assustar os filhos

Uma foto na qual Gusttavo Lima troca beijos com uma jovem viralizou recentemente nas redes sociais. Mas o clique é bem antigo, de 10 anos atrás, em Paraíso do Tocantins, cidade a 69 km de Palmas. A garota que beija o sertanejo confirmou que, de fato, namorou virtualmente com ele.

“Quando eu conheci o Gusttavo Lima, ele estava fazendo show no estado em que eu morava, Tocantins, e nos conhecemos dentro da boate. Ali ficamos e não nos desgrudamos mais a festa inteira”, disse Rejane Montelo à coluna de Leo Dias.

Depois, os pombihos foram a uma lanchonete e trocaram algumas mensagens na época. “Dali em diante, nunca mais o vi. Mas conversávamos todos os dias e tínhamos planos de nos encontrar. Nunca mais aconteceu. Ele explodiu e foi aí que nunca mais tive contato mesmo”, brincou jovem, que tinha 16 anos quando tudo aconteceu.

Reprodução/Twitter Gusttavo Lima e Rejane Montelo

Rejane garante, no entanto, não se tratar da “namorada da Biz”, que foi citada por Gusttavo em sua última live. Na ocasião, ele disse: “Eu lembro que a minha primeira namorada, isso é coisa de 15 anos atrás. Ela me trocou por um cara que tinha uma Honda Biz e eu tinha uma Monark, uma bicicleta. Ela me trocou por uma cara que tinha uma Honda Biz. E as coisas foram acontecendo… E hoje, graças à Deus, eu arrumei a mulher mais linda do mundo, mais maravilhosa… Ela apostou em mim”.

“Ele chegou a me mandar foto do primeiro CD dele, mas sou apenas a menina da foto na lanchonete e não a namorada da Biz. Essa história que ele conta da ex dele não sou eu não. Fui apenas uma ficante e, na época, morávamos em estados diferentes”, finalizou.