Gusttavo Lima mostra jatinho de R$ 180 milhões

Reprodução/Instagram Gusttavo Lima mostra interior de jatinho





Gusttavo Lima mostrou no Intagram o interior de seu jatinho branco avaliado em cerca de R$ 180 milhões. A aeronave é toda personalizada, tapetes e almofadas com o emblema do cantor e detalhes da decoração em preto e dourado.





O sertanejo contou que estava indo de Goiânia para Miami, após passar o fim de semana curtindo o iate para celebrar o aniversário de 3 anos do caçula, Samuel, de seu casamento com Andressa Suita. O casal ainda são pais de Gabriel, de 4 anos.

Gusttavo e Andressa foram flagrados juntinhos curtindo uma viagem por Ilha Grande , na Costa Verde do Rio de Janeiro. Os dois fizeram publicações de passeios pelo local, mas não posaram juntos para as redes sociais.