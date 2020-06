Gusttavo Lima compra iate de Roberto Carlos por R$ 25 mi; veja fotos

A crise parece não ter chagado ao bolso de Gusttavo Lima, que acaba de comprar, por R$ 25 milhões, um iate que pertencia ao cantor Roberto Carlos. As informações são da jornalista Fábia Oliveira.

O Lady Laura IV era um dos quatro iates que o Rei tinha batizados de Lady Laura. Roberto Carlos , no entanto, ficará apenas com um deles, que possui um altíssimo valor sentimental, já que foi decorado por Maria Rita , a última esposa do cantor.

O iate , que foi comprado pelo Rei em 2011 e está à venda desde o ano passado, já tem um novo dono: Gusttavo Lima. E os dois primeiros iates também já foram vendidos.

