Gusttavo Lima celebra aniversário do filho mais velho com Andressa Suita: ‘8 anos’

Gusttavo Lima e Andressa Suita comemoraram, no fim de semana, o aniversário de 8 anos do filho mais velho, Gabriel, e, nesta segunda-feira (30), o sertanejo compartilhou com os fãs no Instagram registros da comemoração. A festa foi em casa, na mansão do cantor de 35 anos de idade e da modelo de 37 anos, em Goiás, com direito a muitos balões, bolos e lembrancinhas para os convidados.

“Dia mais que especial! Aniversário de 8 anos do meu primogênito Gabriel… Como o tempo passa rápido…”, disse Gusttavo, que aparece também com o filho caçula, Samuel, de 6 anos, nas imagens. O cantor ainda postou o aniversariante abrindo os presentes, com os cabelos molhados e uma toalha nas costas – assim como irmão -, aparentemente após um banho de piscina.