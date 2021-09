Gustavo Apis assina em definitivo até 2025: “Momento especial”

O meia-atacante Gustavo Apis, de apenas 22 anos, assinou em definitivo com o Fluminense até 31 de dezembro de 2025. O jogador, que estava emprestado pelo Nova Iguaçu, chegou ao clube em fevereiro deste ano. Após período de desenvolvimento no time Sub-23 e se destacar no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, ele foi integrado ao time principal.

“Isso significa muito para mim, na minha carreira e na minha vida. O Fluminense é meu primeiro clube grande e eu estou muito feliz, contente com essa oportunidade. É um momento especial”, declarou o jogador.

Gustavo Apis já defendeu o time principal do Fluminense em uma partida. O jogador disse que tem aproveitado ao máximo a experiência de fazer parte do elenco tricolor e que vai seguir se dedicando para agarrar com unhas e dentes quando uma nova oportunidade de entrar em campo surgir.

“Espero ter chances em breve de mostrar o meu trabalho. O dia a dia no clube é sensacional, outro nível. O grupo é excelente, só tenho a agradecer”, disse.

Foto: Lucas Merçon/FFC

Texto: Comunicação/FFC

Seja Sócio e receba conteúdos exclusivos, além de ter descontos em vários parceiros. Faça o Fluminense mais forte e escolha um plano agora!