Guriri terá 19 bandas e dois trios elétricos durante Réveillon

Crime aconteceu na localidade de Córrego Juerana , na madrugada deste domingo (22)

Depois de dormir normalmente com a mulher com quem se relacionava na condição de namorados, o indivíduo identificado pelas inicias J.C.J., de 27 anos matou a dona de casa identificada pelas inicias J.F.l., de 27 anos. O crime aconteceu ao amanhecer de domingo, por volta das 5h30 na casa da vítima na localidade de Córrego Juerana II, no K|-35 no Distrito de Nestor Gomes. A mulher foi atingida com sete facadas sendo duas no pescoço, três no tórax e uma n o braço esquerdo e chegou a ser socorrida para o Hospital São Marcos em Nova Venécia, onde foi constatado que estava morta, pelo médico plantonista Celso Carvalho de Aguiar.

Uma filha da vítima que mora vizinha ao local do crime disse que o namorado da mãe costumava dormir na casa dela e não escondia um ciúme doentio pela mulher, o que teria originado discussão na noite anterior ao crime, como de costume. E por volta das 5h30 logo que acordou o acusado desferiu as facadas na vítima que ainda dormia.

A própria filha é quem repassou o nome do suspeito para os policiais da P|M que foram ao local do crime e indicou que ele morava em Guriri, em São Mateus, mas durante as diligências por uma outra equipe que assumiu a ocorrência recebeu informação de que o criminoso estaria nas casa de uma irmã na rua Liberdade no Bairro Ideal, centro de São Mateus onde ele acabou preso sem esboçar resistência e confessou que matou a mulher por ciúmes, sendo encaminhado para a Delegacia de plantão de São Mateus onde foi autuado em flagrante.