Guriri registra mais uma morte por covid-19; São Mateus soma 47

Dando continuidade ao projeto de reurbanização de Guriri, a Prefeitura de São Mateus segue com ações de revitalização, paisagismo e a instalação de novas passarelas com acessibilidade e menor impacto ambiental, dessa vez no lado Sul da Avenida Oceano Atlântico.

O lado Norte ganhou nova pavimentação e calçadão, a vegetação da restinga foi protegida e novas luminárias instaladas. Agora, o lado Sul vai receber a mesma padronização de urbanismo.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente já obteve junto ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) as licenças necessárias e vem fazendo as mudanças no lado Sul da orla, como a limpeza da área onde ficará a nova cerca e o recuo em relação ao calçadão.

Ao todo serão instaladas 13 novas passarelas do mesmo modelo que foram utilizadas no lado Norte. As obras estão previstas para serem concluídas até o final deste ano.

O projeto das passarelas foi concebido pelo Setor da Engenharia da Prefeitura seguindo as especificações da Norma de Acessibilidade nº 9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), garantindo a livre circulação até a praia para pessoas com mobilidade reduzida, como idosos, gestantes e cadeirantes.

As passarelas também foram projetadas para garantir acesso à praia com menor impacto ambiental, otimizando a preservação da restinga. Elas evitam o contato dos usuários com a vegetação nativa da praia, proporcionando sua regeneração. O piso é feito com madeira e espaçado, facilitando o escoamento da água para a restinga.