Marcelo de Assis Guns N’Roses confirma presença no Rock In Rio 2022

A organização do festival Rock In Rio confirmou na noite desta terça-feira (30) que os roqueiros do Guns N’Roses serão headliners do evento no Palco Mundo , em 8 de setembro.

Além disso, no mesmo dia, o Måneskin estreia em solo brasileiro no mesmo palco.

Já no dia 10, o cantor e compositor Djavan abre a noite do Palco Mundo , queu terá como atração principal, os britânicos do Coldplay , além da popstar Camila Cabello e da banda Bastille.

Marcado para os dias nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022 , o festival acontecerá no Parque Olímpico , no Rio de Janeiro.

Leia Também

O Guns N’Roses , uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, estará de volta ao Rock In Rio com os seus clássicos Sweet Child O’Mine, November Rain, Patience e Welcome to the Jungle , além das recém-lançadas ABSUЯD e Hard Skool.

Além de Axl Rose , a banda terá a formação clássica com Slash na guitarra e Duff McKagan no baixo. Richard Fortus assume a guitarra, enquanto Frank Ferrer estará na bateria, além dos tecladistas Dizzy Reed e Melissa Reese.