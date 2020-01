Guilherme diz que não ficaria com Mari Gonzalez e Jonas responde: “Obrigado”

Na tarde desta sexta-feira (24) uma cena curiosa chamou a atenção dos fãs da atual edição do Big Brother Brasil 20 . Em bate papo na casa, o competidor Guilherme afirmou que não ficaria com a modelo Mari Gonzalez “nem se ela cedesse”.

A fala de Guilherme imediatante ganhou as redes sociais. Diversos perfis no Instagram tiraram sarro da situação e o namorado de Gonzalez, o modelo Jonas Sulzbach, também não perdeu a chance de brincar com o ocorrido.

“Obrigado por não ficar com ela se ela cedesse Guilherme”, escreveu Jonas em tom irônico, recebendo diversas curtidas e comentários de risadas na sua publicação.

