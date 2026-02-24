Guia para solicitar autorização do Iema para pesquisas em Unidades de Conservação Estaduais

Pesquisadores interessados em desenvolver estudos científicos nas Unidades de Conservação (UCs) do Espírito Santo precisam solicitar uma autorização ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). Este processo assegura que as pesquisas sejam realizadas de forma legal, organizada e com responsabilidade ambiental. Além de garantir a conformidade com a legislação, a autorização permite que as informações geradas sejam diretamente utilizadas na gestão da própria UC. O Instituto também pode oferecer apoio durante a pesquisa, como a disponibilização de infraestrutura local (a exemplo de alojamento e transporte, quando possível).

A solicitação deve ser feita por pesquisadores com vínculo empregatício em instituições de pesquisa. Para solicitar, basta acessar o site oficial do Iema, selecionar a opção “Acesse nossos serviços” na barra lateral, e buscar a opção “Autorização para Pesquisa e Estudos em Unidades de Conservação” para preencher o requerimento. É possível acompanhar o andamento do processo pelo E-Docs e, após a pesquisa ser autorizada, o pesquisador terá acesso à Autorização digital. O documento é válido pelo período estipulado e pode ser prorrogado mediante solicitação.

Savana Nunes, servidora responsável pelo Núcleo de Informação e Conservação de Biodiversidade (Nubio), destaca que o atendimento às condicionantes da Autorização é essencial tanto para o desenvolvimento da pesquisa atual quanto para a realização de projetos futuros.

“Valorizamos a relação entre a academia e as unidades de conservação. Enquanto as unidades representam importantes áreas de estudo e auxiliam na formação de pesquisadores, as pesquisas em diversos temas podem trazer grandes contribuições para a gestão dessas áreas. Nós entendemos que essa relação é uma via de mão dupla, na qual todos ganham. Dessa forma, o processo de autorização se torna fundamental para garantir que todas as pesquisas científicas ocorram de maneira organizada e em total conformidade com a legislação ambiental”, explicou.

