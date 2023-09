Guia espiritual é preso após cometer abusos sexuais contra 7 mulheres

De acordo com a polícia, o guia espiritual usava o TikTok para atrair as vítimas para a “tenda religiosa”, prometendo amparo espiritual

Um guia espiritual de 49 anos acusado cometer abusos sexuais contra sete mulheres, entre elas uma menor de idade, foi preso na terça-feira (5/9), em Cuiabá (MT). Ele teve o mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça pelos crimes de estupro e importunação sexual.

Segundo a Polícia Civil, as investigações iniciaram após as vítimas procurarem a Delegacia da Mulher de Cuiabá relatando os abusos sofridos. Ainda de acordo com a polícia, o guia espiritual usava o TikTok para atrair as vítimas para a “tenda religiosa”, prometendo amparo espiritual.