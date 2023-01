Guia da Mulher Para a Prosperidade incentiva independência financeira

Divulgação ‘Guia da Mulher Para a Prosperidade’: publicação incentiva independência financeira feminina

A independência financeira é um tópico de extrema importância na luta das mulheres e do empoderamento feminino. E para apoiá-las nessa trajetória, a Marisa, maior rede de moda feminina e lingerie do Brasil, e a Editora MOL lançaram mais uma publicação em conjunto, o “Guia da Mulher Para a Prosperidade”, que deve doar R$ 195 mil para o Instituto Rede Mulher Empreendedora e o Instituto Maria da Penha. O Guia apresenta diversas dicas práticas para aperfeiçoar a relação com o dinheiro, superar momentos de crise e ter segurança na busca da realização de seus sonhos.

Uma pesquisa realizada em setembro de 2022 pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) revela que mais de 80% das brasileiras estão endividadas. Além disso, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2021, o salário da mulher era 77% menor do que dos homens que ocupavam o mesmo cargo.

Por isso, controlar o dinheiro de forma responsável, ter renda extra e entender as despesas são ações fundamentais para a mulher garantir sua autonomia. A independência financeira é um pilar de segurança para que as mulheres possam tomar decisões de forma mais sólida e convicta, ajudando até a reduzir a incidência de relacionamentos abusivos, além de permitir poupar mais dinheiro para realizar sonhos.

“O maior objetivo da Marisa é incentivar a autoestima das mulheres e sabemos que uma vida financeira saudável é muito importante nesse processo. Estamos muito orgulhosos em poder disponibilizar um material tão rico como esse, em mais uma parceria super importante com a Editora MOL, que pode auxiliar as mulheres a alcançarem a independência financeira para realizar seus sonhos ou, até mesmo, sair de uma situação de vulnerabilidade”, afirma Nívea Pizzolito, coordenadora de Sustentabilidade da Marisa.

“O conteúdo está muito alinhado com os nossos propósitos e pilares. Temos uma plataforma de produtos e serviços financeiros, um programa de revenda, com a proposta de fornecer renda extra para nossas clientes e conteúdos sobre finanças pessoais. Tudo com foco em reforçar o nosso apoio à estabilidade e independência financeira para mulheres”, completa.

“Este é o quinto produto social que temos a alegria de realizar com a Marisa. Além de ser uma ferramenta importante para a vida financeira das mulheres, o livro vai arrecadar doações para ONGs referência na geração de renda e empreendedorismo feminino, e no combate à violência contra a mulher. O Guia Da Mulher Para A Prosperidade faz parte do modelo de negócio criado pela MOL que beneficia três frentes: o consumidor, que usufrui do conteúdo inspirador a um preço democrático e ainda faz uma microdoação; o parceiro varejista, que se conecta com o seu propósito e estimula a boa ação em seus funcionários, e a instituição beneficiada, que utiliza os recursos para promover o projeto, impactar a sociedade e prestar contas”, comenta Roberta Faria, CEO da Editora MOL.

Incentivar o alcance da independência econômica das mulheres é uma das principais causas defendidas pela Marisa. Nesse sentido, o serviço financeiro da marca, Mbank, foi estruturado para facilitar o dia a dia da mulher. Lançado em 2021, oferece, além de cartões para comprar dentro e fora da loja, produtos e serviços pensados especialmente para as suas consumidoras. O crédito pessoal, por exemplo, simplifica a obtenção de empréstimos, por meio da escolha de taxas e parcelamentos que melhor se encaixem no orçamento familiar e as ajudem a realizar seus sonhos.

Pensando nos cuidados e preocupações que as mulheres têm em relação à família, a plataforma financeira também conta com seguros e assistências que dão mais estabilidade para o seu cotidiano. Um deles, o Proteção de Vida e Saúde, proporciona cobertura em caso de diagnóstico de câncer, AVC ou ataque cardíaco, além de amparo para a família com auxílio nas despesas e pagamentos de dívidas. Para que a mulher tenha melhores condições de desenvolvimento profissional, há proteção contra perda de renda ou desemprego, além de assistência pessoal e até para animais domésticos, cães e gatos. São serviços e produtos que buscam garantir apoio e estabilidade em áreas que impactam a vida das mulheres, para ajudar a potencializar a vida financeira delas. Com esta atuação, o Mbank já possui 10 milhões de clientes na base e mais de 3 milhões de ativos.

Uma das dicas apresentadas no Guia da Prosperidade é a renda extra. No Brasil, milhares de mulheres já estão empreendendo em diversas áreas e a Marisa, atenta à importância de outras fontes de renda para as mulheres, oferece desde de 2020 uma plataforma de venda digital, o programa Sou Sócia, que permite a suas associadas receber uma comissão de 10% das vendas. Com o objetivo de criar mais uma ferramenta para aumento de renda extra e influência, o programa ministra treinamentos personalizados que, além de alavancar as vendas, ampliam conhecimentos e fortalecem a autoestima das mulheres. E para completar, a marca traz em sua plataforma de conteúdo, o Universo M, dicas de finanças e investimento de forma simples para auxiliar suas consumidoras a controlar seu orçamento e patrimônio.

O Guia

Dividido em três capítulos, o “Guia da Mulher para a Prosperidade” traz 30 dicas sobre como organizar as contas para fugir do endividamento, ganhar mais dinheiro e, por fim, realizar seus sonhos. O material também tem ideias para criar uma renda extra e estratégias para traçar metas e concretizar planos, seja para estudar, viajar ou até mesmo comprar um imóvel.

Com tiragem de 84 mil exemplares, o livro está sendo vendido nos caixas de todas as lojas físicas Marisa desde o dia 16 de janeiro no valor de R$ 6,99.

Parte do lucro adquirido com as vendas do livro, excluindo-se apenas impostos e custos de produção, será revertido para o Instituto Maria da Penha, que atua para a consolidação da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), e para o Instituto Rede Mulher Empreendedora, que capacita gratuitamente mulheres de todo o Brasil, fomentando a geração de renda por meio do empreendedorismo e da empregabilidade.

