Gui Napolitano e Cartolouco invadem área preservada e recebem críticas na web

Reprodução/Instagram Ex-BBB e ex-A Fazenda invadem área reservada de Natal (RN)





O ex-BBB Guilherme Napolitano e o ex-Fazenda Cartolouco estão sendo muito criticados por conta de seus dias em Natal, no Rio Grande do Norte. É que eles estiveram recentemente na Praia de Ponta Negra, um dos pontos turísticos mais famosos do estado, e ignoraram completamente a proibição de acessar o famoso Morro do Careca.





O local é uma das dunas mais conhecidas da região, com 120 metros de altura, cuja circulação não é mais permitida para turistas, visando evitar erosão da duna e deterioração da vegetação. Uma placa bem grande escrito “Cuidado, acesso proibido” está bem no acesso ao Morro do Careca, que por sinal é área de preservação ambiental desde 1997, mas ainda assim Cartolouco e Gui Napolitano descomprimiram a norma vigente e subiram correndo pela duna.