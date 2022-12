Guerra: Ucrânia estimula moradores de Kherson a evacuarem cidade

Pexels Kherson foi recuperada pelos militares ucranianos após longa ocupação russa





As autoridades da Ucrânia exortaram os moradores de Kherson, importante cidade do sul do país, a fugir de suas casas devido à intensificação dos ataques por parte da Rússia.

“Os bombardeios inimigos na Kherson libertada estão se tornando cada vez mais frequentes e em larga escala. A situação de segurança ficou muito tensa nos últimos dias”, disse o Ministério da Reintegração dos Territórios Ocupados.

“As autoridades locais aconselham mais uma vez os residentes de Kherson a não arriscarem as suas vidas e as vidas dos seus familiares e a evacuarem para regiões mais seguras da Ucrânia “, completou o comunicado.





O ministério informa ainda que todas as pessoas que se deslocarem para lugares mais seguros no país receberão abrigo gratuito, assistência humanitária e outras garantias sociais.

Kherson é capital de uma província homônima, uma das quatro anexadas ilegalmente pela Rússia em outubro passado, ao lado de Donetsk, Lugansk e Zaporizhzhia.

A cidade foi retomada pelas tropas ucranianas em novembro, mas voltou a ser palco de ataques de Moscou nos últimos dias.

Apenas em 24 de dezembro, foram 16 mortos e 64 feridos em bombardeios russos no centro de Kherson.

Fonte: IG Mundo