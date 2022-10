Reprodução/Twitter – 10.10.2022 Guerra: Novas explosões atingem Kiev, na Ucrânia

Novos ataques aéreos aconteceram nas primeiras horas da manhã desta 2ª feira (17) em Kiev, capital da U crânia. Alertas foram seguidos por bombardeios de mísseis e “drones kamikazes”.

A capital ucraniana sofre com uma escalada de ataques há uma semana, desde que a ponte que liga a Rússia à Crimeia foi destruída.

Fabricados no Irã, os drones são oficialmente chamados de Shahed-136. O apelido vem do fato de se autodestruírem durante o ataque.

Por voarem abaixo do radar, essas aeronaves não ativam as sirenes antibomba.

Até o momento, não há informação sobre vítimas. A escalada no conflito é vista com temor pela comunidade internacional.

Em declarações recentes, o Kremlin e aliados voltaram a falar em armas nucleares.

Fonte: IG Mundo