Guerra na Ucrânia: Brasil e Reino Unido pedem ‘solução negociada’

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira , e seu homólogo do Reino Unido, James Cleverly , conversaram sobre a guerra na Ucrânia e o Fundo Amazônia durante encontro em Brasília.

Em reunião no Palácio Itamaraty, Vieira e Cleverly debateram “uma solução negociada para o conflito na Ucrânia, além da reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas”, segundo comunicado.

De acordo com a nota, os ministros também discutiram “o aprofundamento da cooperação bilateral em temas como o meio ambiente, incluindo a efetivação da doação britânica ao Fundo Amazônia, anunciada durante a visita do presidente Lula a Londres”.

O mandatário visitou o Reino Unido há três semanas, para a coroação do rei Charles III, e se reuniu com o primeiro-ministro Rishi Sunak.

No encontro no Itamaraty, Vieira e Cleverly também “trataram de temas regionais, como a evolução da situação política na Venezuela e a crise multidimensional no Haiti”.

