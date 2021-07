Guedes sobre reforma tributária: ‘Ou vai sair bem feito ou não vai sair’

Marcelo Camargo / Agência Brasil Guedes disse que não haverá aumento de impostos

Depois de se encontrar com representantes do empresariado na tarde de quinta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes , afirmou que a reforma tributária vai sair bem feita ou não vai sair. O ministro participou de um evento promovido pela FGV nesta sexta-feira (08) que homenageou o ex-presidente do Banco Central (BC), Carlos Lagoni, que morreu de Covid-19 em junho.

Em sua fala, Guedes agradeceu ao economista e professor da FGV, Aloísio Araújo, que também participava do evento, por sua ajuda com a lei das falências e com a reforma tributária proposta pelo governo. Nesse contexto, o ministro disse também que não haverá aumento de imposto.

“Nunca sai do jeito que a gente quer, Aloísio (Araújo), mas fica tranquilo, ou vai sair bem feito ou não vai sair. Não vai ter esse negócio de aumentar imposto. Isso é conversa, não vai ter isso não”, disse Guedes.

A reforma no Imposto de Renda apresentada pelo governo há duas semanas tem causado reações negativas de algumas partes da sociedade. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) chegou a receber uma carta de 120 entidades criticando a reforma .

Nesta sexta-feira, o parlamentar disse ao jornal O Globo que fará de tudo para diminuir o Imposto de Renda sobre as empresas em 10 pontos .

Você viu?

No mesmo evento, Guedes defendeu a proposta de tributar os dividendos em 20%.

“O imposto sobre dividendos está entre 20% e 40% no mundo inteiro. No Brasil é 0%”, afirmou o ministro.

Homenagem a Langoni

Antes de ser internado por Covid-19, Langoni atuou como consultor de Guedes nas áreas de gás e de abertura comercial. O ministro lembrou do trabalho do economista e o elogiou.

“Langoni foi decisivo no início da minha vida, com essa generosidade, otimismo, e eu sinto muita falta mesmo”, disse.

Em uma breve participação, o atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, também elogiou Langoni e anunciou que o Banco Central fará uma coleção de medalhas em sua homenagem. Além disso, Campos Neto vai sugerir à diretoria da instituição para que o edifício do BC no Rio de Janeiro passa se chamar Carlos Langoni.