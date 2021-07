Guedes ganha estátua com roupa de personagem de Star Wars em São Paulo

Reprodução/Twitter Ministro foi homenageado em empresa de investimentos

O ministro da Economia, Paulo Guedes, ganhou uma estátua com corpo de um mandaloriano da saga Star Wars, na sede de uma empresa de investimentos em São Paulo (SP). O anúncio foi feito pelo presidente-executiva da plataforma de investidores TC, Pedro Albuquerque, em sua conta no Twitter.

Albuquerque chamou Guedes de ‘herói’ e se mostrou grato pela abertura de IPO na Bolsa de Valores. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) estipulou o valor da empresa em R$ 2,7 bilhões.

Na publicação, Pedro Albuquerque convidou o ministro da Economia do governo Jair Bolsonaro para a inauguração da estátua e fez um trocadilho com o nome do personagem ao chamar a imagem de “Guedeslorian”.

Ele chegou Sem este herói muito provavelmente não teríamos feito nosso IPO Aguentou porrada de todos os lados, é dos nossos. Guedeslorian is in the house! pic.twitter.com/yVfuqifMtO — Pedro Albuquerque F (@albuquerque_af) July 29, 2021

Estátua do Guedes no novo andar do TC na Faria Lima! Obrigado Ministro. pic.twitter.com/D7m3IYAZeH — cafecomferri (@cafecomferri) July 29, 2021

Conhecido por investidores como TradesClub, a empresa foi fundada em 2016 e obtém cerca de 470 mil usuários em seu aplicativo que oferece chats e notícias sobre investimentos. Entre janeiro e abril deste ano, a TC apresentou receita de R$ 21 milhões, quase a metade do registrado em todo o ano de 2020, quando a plataforma faturou R$ 40 milhões.