Guedes diz que dólar alto é bom: ‘empregada doméstica estava indo para Disney’

arrow-options reprodução Moeda norte-americana chega ao maior valor da história desde a criação do real nesta quarta-feira

Em mais um dia de oscilações no câmbio, o dólar subiu novamente e voltou a fechar no maior valor nominal desde a criação do real. Nesta -feira (12), o dólar comercial encerrou a sessão vendido a R$ 4,351 , com alta de R$ 0,024 (+0,56%).

Dólar turismo atinge R$ 4,78 nas casas de câmbio do Rio

Foi o segundo dia seguido de valorização da divisa, que operou em alta durante toda a sessão. Durante a manhã, a cotação ficou próxima da estabilidade, mas subiu no início da tarde. Desde o começo do ano, o dólar acumula valorização de 8,42% .

Reforma administrativa: ainda não há prazo para envio ao Congresso, afirma Onyx

O Banco Central (BC) não tomou novas medidas para segurar a cotação. , a autoridade monetária leiloou US$ 650 milhões para rolar (renovar) contratos de swap cambial – que equivalem à venda de dólares no mercado futuro – com vencimento em abril. O leilão faz parte da rolagem de US$ 13 bilhões de swap que venceriam daqui a dois meses.

Bolsa de Valores

No mercado de ações , o dia foi marcado pela recuperação. Pela sessão seguida, o índice Ibovespa, da B3 (antiga Bolsa de Valores de São Paulo), que anteontem (10) tinha fechado no menor nível em quase dois meses, subiu. O indicador encerrou esta ça-feira aos 116.674 pontos, com forte alta de 1,13% .

Entre os fatores ésticos que têm provocado a valorização do dólar, está a decisão recente do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de reduzir a taxa Selic – juros básicos – para 4,25% ao ano, o menor nível da história. Juros mais baixos desestimulam a entrada de capitais estrangeiros no Brasil , também puxando a cotação para cima.

Promessa do governo é de mandar proposta de reforma tributária em duas semanas

O dólar intensificou a alta depois de divulgação, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de que as vendas no varejo caíram 0,1% em dezembro na comparação com novembro, mas fecharam 2019 com crescimento de 1,8%. O desempenho do comércio abaixo do esperado abre espaço para novas reduções de juros pelo Copom.

Na China, o receio de que o surto de coronavírus traga impactos para a segunda maior economia do planeta começa a se suavizar.

O anúncio de um caso de cura em paciente britânico animou as bolsas de valores em todo o planeta, por causa da perspectiva de que o impacto sobre a economia global seja menor que o esperado.

*Com informações da PBS, emissora pública de televisão norte-americana