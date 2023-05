Guedes deve se tornar sócio de gestora ligada ao BTG após quarentena

Lorena Amaro Paulo Guedes

O ex-ministro da Economia Paulo Guedes deve assumir um emprego como sócio da Legend, gestora de recursos dos sócios fundadores Pedro Salles, ex-XP e Itaú, atualmente CEO da gestora, e Tulio Lopes, também ex-Itaú e que ocupa o cargo de diretor financeiro. A informação é do jornal O GLOBO.

A empresa tem sob seus domínios a Legend Investimentos, que é associada ao banco BTG como assessoria de investimento. Além dela, há a Legend Capital, de serviços financeiros, e a Legend Wealth Management, de administração de patrimônio. Ao todo, elas somam R$ 10,6 bilhões sob gestão, recursos aplicados desde a sua fundação, em 2020.

O ex-ministro, no entanto, só deve assumir o posto quando sua quarentena acabar. Isso porque a legislação proíbe que gestores públicos passem para a iniciativa privada imediatamente, a fim de evitar o uso de informações privilegiadas.

O escritório da empresa fica no Rio de Janeiro e deve ser ocupado por Guedes em junho deste ano.

Guedes foi ministro do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro durante os quatro anos de mandato, mas fez carreira no mercado financeiro na década de 80, e foi um dos sócios fundadores do Banco Pactual, ao lado de André Jakurski e Luiz Cezar Fernandes.

O ex-ministro também ajudou a fundar, em 2008, a Crescera Capital, de privaty equity e venture capital, que tem R$ 6 bilhões em ativos sob gestão com o pai de Pedro Salles, Sergio Eraldo Salles. A empresa se fundiu com outras e adotou o nome de Bozano Investimentos. Em 2019, quando Guedes saiu para ocupar o posto de ministro da Economia, a gestora adotou o nome de Crescera.

Além de Guedes e Sergio Eraldo, também tem sociedade na empresa o apresentador Roberto Justus, ex-presidente do grupo de comunicação e publicidade Newcomm.





