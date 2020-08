Guarulhos faz testes rápidos para covid-19

A Prefeitura de Guarulhos, na Grande São Paulo, oferece testes rápidos para covid-19 para pessoas que tiveram contato com pacientes infectados pelo novo coronavírus. Os exames podem ser agendados nas unidades básicas de saúde do município. A testagem também está disponível para motoristas de transporte público, entregadores de aplicativos e trabalhadores da segurança pública.

Serão feitos mutirões nas quintas e sextas-feiras em diversos pontos da cidade. Hoje (7), o atendimento acontece na tenda do Bosque do Maia, das 9h às 15h. Nos dias 13 e 14 ocorrerá no Terminal de Ônibus da Vila Galvão; nos dias 20 e 21, no Terminal de Ônibus Pimentas (estrada Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4.494, Jardim Albertina); e nos dias 27 e 28 no Supermercado Comercial Esperança (estrada Guarulhos Nazaré, 4.201, Jardim São João). Sempre no mesmo horário. Para ser atendido basta levar o documento de identidade e cartão do Sistema Único de Saúde.

Os testes são feitos com uma amostra de sangue colhida com uma picada no dedo e os resultados saem em 15 minutos.